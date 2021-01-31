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    المطربة السورية أصالة نصري

    أصالة نصري تبدأ كتابة مذكراتها... وتكشف سر حذف منشور تهاجم فيه طارق العريان

    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
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    كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن بدئها في كتابة مذكراتها الشخصية، فيما كشفت عن سر حذفها للمنشور الذي هاجمت فيه زوجها السابق، المخرج طارق العريان، من على حسابها على موقع "إنستغرام"، ولاقى تداولا واسعا.

    وصرحت أصالة لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها تفكر حاليا في إصدار كتاب عنها، وأضافت أنها بدأت في كتابته بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، وتبدأ من آخر ذكرى لديها رجوعا إلى الوراء في قصة حياتها.

    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
    شيرين عبد الوهاب وأصالة نصري في حفل غنائي لأول مرة
    وأكدت أن مذكرتها لن تجرح أحد، ولكنها ستكشف حقيقة الأشخاص في حياتها.

    وفي رد على سؤال بشأن موقفها من تحويل مذكراتها الشخصية إلى عمل فني، قالت أصالة ساخر إنه سيكون مسلسلا "هنديا"، بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن حياتها تضم الكثير من الأهوال والأشياء التي تستحق أن تروى.

    من ناحية أخرى، أعلنت أصالة نصري لبرنامج "إي تي بالعربي" عن حذفها من على حسابها على موقع "إنستغرام" للمنشور الذي تهاجم فيه زوجها السابق، طارق العريان، وتتهمه فيه بالخيانة، بعد ظهوره في صورة مع عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان.

    وأوضحت أنها حذفت المنشور لأنها لا تريد أن ترى ذلك الأمر كلما فتحت حسابها، وتتابع ترتيب صورها المنشورة فيه.

    وفي الشهر الماضي، أعادت أصالة نصري نشر صورة  طارق العريان مع نيكول سعفان، وأرفقتها بتعليق أثار ضجة واسعة قالت فيه: "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق".

    وتابعت أصالة: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

    واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

    يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, سوريا, أصالة نصري, طارق العريان
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