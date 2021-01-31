بينها "الكريم بورليه"... شيف الملك السعودي الراحل عبد الله يكشف مأكولاته المفضلة... فيديو

كشف الشيف الخاص بالملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن المأكولات المفضلة التي كان يحب أن يعدها له في القصر الملكي.

جاء ذلك في مقابلة للشيف رياض المطيري مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، مساء اليوم الأحد.

وعن قصة التحاقه بالقصر الملكي، قال المطيري إنه حصل على دورة مكثفة لمدة 6 أشهر في الأردن ، قبل أن يعود إلى الرياض ويعمل في عدد من الفنادق الكبيرة، ثم لدى شخصيات متعددة بينهم وزير العمل السابق غازي القصيبي، قبل أن يلتحق بالقصر الملكي.

وتابع: "كنت وقتها أعمل في قاعة "ليلة" في جدة وجاءني اتصالاً من عزيز عليّ، ليبلغني بترشيحي للعمل في الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين ـ الملك عبد الله ـ عندما كان وليًا للعهد".

وأضاف المطيري أنه وبعد وفاة الملك فهد (مطلع أغسطس/آب 2005) "انتقلت فورا إلى القصر الملكي في خدمة الملك عبدالله، وقد كانت فترة من أجمل الفترات في عمري؛ حيث أدخلت مجموعة من أجمل الأطباق التي عرفتها في الخارج كنت أقدمها للملك وضيوفه من رؤساء الدول".

وأشار إلى أن الملك كان متفاجئا عندما التقاه من دخول شباب سعودي في مجال الطهي.

وعن أبرز الأطعمة التي كان يحب الملك عبد الله أن يأكلها من يده، قال المطيري: إنه كان يحب "الشوكليت موز"، و"الكريم بورليه" و"الكوكيز" بأنواعها.

وبخلاف الحلويات كان الملك الراحل يحب تناول الأطعمة الشعبية السعودية مثل "القرصان" وغيرها.

وتابع المطيري: كنت سعيدًا بوجودي مع الملك عبدالله، الذي كان حنانه وعطفه علينا فوق المتصور، وكان يدعمنا وحريصا علينا، ويعاملنا هو وأبناؤه كجزء من العائلة".

يشار إلى أن الملك الراحل عبد الله تولى مقاليد الحكم في المملكة منذ 1 أغسطس/آب 2005 وحتى وفاته في 23 يناير/كانون الثاني 2015.