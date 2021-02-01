ابنة أصالة تنشر صورا خاصة مع والدتها على كورنيش جدة

عبرت ابنة الفنانة السورية أصالة عن مدى حبها لوالدتها بمجموعة من الصور تجمعهما في مشاهد ودية خلال زيارتهما للمملكة العربية السعودية.

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن المطربة السورية أصالة تزور جدة لإحياء عدد من الحفلات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

ولفت الموقع إلى أن أصالة تصطحب ابنتها الكبرى شام الذهبي خلال زيارتها إلى جدة، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها على كورنيش جدة، عبر حسابها على "انستغرام".

وعلقت شام الذهبي: "بعض الرومانسية مع صولا في جدة".

وذكر الموقع أن أصالة تستعد لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير/ شباط.