زوجة أحمد السقا تكشف آخر كلمات قالها والدها محمد الصغير قبل وفاته

كشفت مها الصغير، مقدمة البرامج وزوجة الفنان المصري، أحمد السقا، اليوم الاثنين، عن آخر كلمات قالها والدها، خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير، محمد الصغير، قبل وفاته.

وشارك الصغير صورة لوالدها الراحل، وأشارت معها إلى أن آخر كلمة قالها لأسرته قبل وفاته هي: "أنا مبسوط".

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ونعت مها الصغير والدها محمد الصغير بصور لها معه من مناسبات مختلفة، وقالت في رثائها له: "وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظه التي اغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة، رحل محمد الصغير، أبي بطلي الأوحد واستقامه ظهري".

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وكانت مها الصغير كشفت لمتابعيها على "إنستغرام" قبل أسبوع أن والدها، محمد الصغير، قرر الزواج من والدتها مرة أخرى بعد انفصال دام نحو 22 عاما.

وقالت مها الصغير إن والدها ووالدتها ارتبطا على رغم الفارق المادي والاجتماعي بينهما، إذ أنها كانت من عائلة أرستقراطية بينما كان هو من عائلة بسيطة، ورغم ذلك أصرت على الزواج منه، الأمر الذي تسبب في مقاطعة أسرتها لها.

وتابعت الصغير في منشورها أنه وقعت خلافات بين والدتها وبين والدها انتهت بالطلاق منذ 22 عاما، حتى قرر الأخير طلب رؤية طليقته من داخل العناية المركزة، وفاجأ الجميع بطلب الزواج منها من جديد، وبالفعل تم إحضار المأذون وعقد قرانهما داخل المستشفى التي يعالج فيها.

وتوفي محمد الصغير، الجمعة الماضية، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم أمير كرارة والمطرب أبو وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة.

وشهدت جنازة محمد الصغير انهيار زوج ابنته، الفنان أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذاره لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.

وتم إقامة عزاء لمحمد الصغير على مدى يومين متتاليين في مدينة السادس من أكتوبر، وكان أبرز الحاضرين إليه جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والفنانين ياسمين عبد العزيز ويسرا وزينة وهاني رمزي ومي عمر وأمير كرارة.

​يشار إلى أن محمد الصغير، هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.