كيف تنقل محادثات واتسآب إلى تطبيق تلغرام

مع اقتراب موعد دخول السياسة الجديدة التي فرضها "واتسآب" على مستخدميه حيز التطبيق، حيث بدأ المستخدمون في تلقي إشعارات تطلب منهم الموافقة على هذه الشروط الجديدة، ما تسبب في سخط كبير منهم. قام تطبيق "تلغرام" بإطلاق ميزة جديدة تتيح للعملاء حفظ واستيراد محادثاتهم الموجودة على تطبيق "واتسآب" بكل سهولة وأمان.

ووراء هذه الشروط الجديدة التي فرضها واتسآب، دخل تطبيق "تلغرام" في المنافسة، حيث لجأ الملايين من مستخدمي واتسآب إلى تحميل هذا التطبيق الجديد "تلغرام". وفقا لما نشره موقع "تلغرام إنفو".

من جانبه، وصف أحد مؤسسي منصة "تلغرام" و"في كونتاكت"، بافل دوروف، بأن "انتقال المستخدمين من واتسآب إلى تلغرام هو أكبر هجرة رقمية في تاريخ البشرية".

Павел Дуров. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте», создатель кроссплатформенного мессенджера «Telegram». pic.twitter.com/LMWCxFEQGf — Наука и Бог (@nauka_i) January 30, 2021

وربما كان هذا هو سبب ظهور وظيفة استيراد الدردشات من بعض برامج المراسلة (واتسآب، لاين، كاكاوتولك) في تطبيق "التلغرام".

هنا نشرح لكم طريقة نقل المحادثات من تطبيق "واتسآب" إلى تطبيق "تلغرام":

- يجب أن تنقر على اسم الشخص الذي تريد استيراد رسائلك معه وحفظها على التلغرام، على أن يكون من مستخدمي هذا التطبيق.

- تنقر على زر Export للمحادثة ثم تختار تطبيق تلغرام.

- تقوم باختيار اسم الشخص على تطبيق تلغرام وتنقر على زر Import. وبهذا تكون قد حفظت المحادثة كما هي في تطبيق "تلغرام".

كما قام موقع "تلغرام ماسنجر" بنشر فيديو توضيحي عن كيفية نقل المحادثات من واتسآب إلى تلغرام، عبر موقعه الرسمي على "تويتر".

Here's how you can move your chats to Telegram if you're on Android. pic.twitter.com/VMq3mAeteq — Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021

​تأتي تلك الميزة ضمن مجموعة تحديثات تتضمن إمكانية نقل المحادثات من واتساب وعدد من التطبيقات، ومسح سجلات الرسائل والمجموعات والمحادثات الخاصة، والمكالمات مع عدم القدرة على تعقبها.