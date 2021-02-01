السعودية...استدعاء الفاشنيستا نجلاء عبد العزيز..فيديو

استدعت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، الفاشنيستا نجلاء عبد العزيز، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة دون أن تنشر اسم الفاشنيستا السعودية إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.

كما كشف مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية عن رصده لنشر سيدة صورة طفلها بعد إجباره على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف، والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.

#صوتك_مهم_1919 — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 1, 2021

وقال المركز: "نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل".

وفي وقت سابق، تداول مغردون صورة لنجل نجمة مواقع التواصل "نجلاء عبد العزيز"، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.

وأثارت الصورة جدلا واسعا، رغم تداولها بعد مضي عدة أشهر على نشرها عبر حساب "نجلاء عبد العزيز" في "سناب شات".

واتهم النشطاء نجمة مواقع التواصل بـ"المتاجرة بنجلها لكسب مزيد من الشهرة".