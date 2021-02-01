حل لمشكلة طويلة الأمد... أبل تطرح ميزة تسهل الانتقال بين أجهزة "ويندوز" وماك"

طرحت شركة " أبل" الأمريكية، اليوم الاثنين، حلا منتظرا لكافة المستخدمين المحاصرين بين أجهزة "مايكروسوفت" و"ماك".

وأصدرت "أبل" امتدادا رسميا لمتصفح "غوغل كروم"، الذي يسمح باستخدام سلسلة كلمات المرور الخاصة بمستخدمي خدمة التخزين "آي كلاود" التابع لأبل عبر أجهزة "ويندوز".

وبتلك الخطوة، تكون شركة "أبل" قد وضعت حلال لمشكلة طويلة الأمد للمستخدمين الذين يستخدمون متصفح "كروم" بدلا من "سفاري"، بينما لا يزالوا يستخدمون حواسيب وأجهزة "أبل".

الامتداد الجديد يحمل اسم "iCloud Passwords"، وهو متاح حاليا في سوق متصفح "كروم" الإلكتروني.

ولم تكن سلسلة كلمات المرور الخاصة بخدمة "آي كلاود"، التي تخزن وتنشئ كلمات مرور حسابات مستخدمي "أبل" متاحة في متصفح "غوغل كروم" قبل اليوم.

والآن مع "الامتداد" الجديد لـ"غوغل كروم"، أصبح في الإمكان الوصول إلى جميع كلمات المرور المخزنة على "آي كلاود" في أجهزة هواتف "آيفون" "ماك بوك" و"آيباد"، كما أن "الامتداد" يعمل بشكل عكسي، إذ أنه إذا أنشات أو حفظت كلمة مرور من خلال متصفح "كروم" فسيتم مزامنتها مع سلسلة "آي كلاود".