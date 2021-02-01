كيف يتم تجميع أجزاء طائرة "بوينغ 787"... فيديو

تعد طائرات "بوينغ 787" من الطائرات المدنية التي تتمتع بكفاءة فائقة، فيما يتعلق بالحمولة ومدى الطيران، وهو ما يجعلها واحدة من أفضل الطائرات المدنية التي تفضلها شركات الطيران منذ ظهورها عام 2011.

وتسمح طائرات "بوينغ 787" لشركات الطيران بفتح مسارات جوية جديدة بشكل أكثر ربحية، لأنها قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف وهو ما يسمح للمسافرين بالوصول إلى مقاصدهم في وقت قياسي مقارنة برحلات الطائرات ذات المدى القصير التي تحتاج إلى التوقف في منتصف الرحلة للتزود بالوقود.

ويشير موقع "بوينغ" إلى أن تلك الطائرة دخلت الخدمة عام 2011، ومنذ ذلك الحين تعمل في نحو 350 مسارا جويا.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" طريقة تجميع أجزاء الطائرة "بوينغ 787" داخل إحدى مصانعها.

ويظهر في الفيديو خطوات تجميع كل جزء من أجزاء الطائرة التي يتكون هيكلها من 3 أجزاء، بينما يتم تجميع الأجنحة والإطارات والمكونات الأخرى على مراحل.