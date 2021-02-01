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    طائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو في روما

    كيف يتم تجميع أجزاء طائرة "بوينغ 787"... فيديو

    © REUTERS / Alberto Lingria
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    تعد طائرات "بوينغ 787" من الطائرات المدنية التي تتمتع بكفاءة فائقة، فيما يتعلق بالحمولة ومدى الطيران، وهو ما يجعلها واحدة من أفضل الطائرات المدنية التي تفضلها شركات الطيران منذ ظهورها عام 2011.

    طائرة بوينغ 737 ماكس
    © AP Photo / Ted S. Warren
    إلغاء الحظر "الطارئ" على طائرات بوينغ 737
    وتسمح طائرات "بوينغ 787" لشركات الطيران بفتح مسارات جوية جديدة بشكل أكثر ربحية، لأنها قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف وهو ما يسمح للمسافرين بالوصول إلى مقاصدهم في وقت قياسي مقارنة برحلات الطائرات ذات المدى القصير التي تحتاج إلى التوقف في منتصف الرحلة للتزود بالوقود.

    ويشير موقع "بوينغ" إلى أن تلك الطائرة دخلت الخدمة عام 2011، ومنذ ذلك الحين تعمل في نحو 350 مسارا جويا.

    ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" طريقة تجميع أجزاء الطائرة "بوينغ 787" داخل إحدى مصانعها.

    ويظهر في الفيديو خطوات تجميع كل جزء من أجزاء الطائرة التي يتكون هيكلها من 3 أجزاء، بينما يتم تجميع الأجنحة والإطارات والمكونات الأخرى على مراحل.

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    الكلمات الدلالية:
    السفر, طائرات مدنية, بوينغ
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