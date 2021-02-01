دراسة تحذر النساء الحوامل من هذه العادة الشائعة

حذرت دراسة جديدة النساء من النوم على الظهر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، مشيرة إلى أن ذلك يؤذي الجنين داخل الرحم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخبراء توصلوا إلى أن النوم على الظهر يقلل من تدفق الدم إلى الجنين عبر الحبل السري بنسبة 11%.

وأضافت الصحيفة أن الدراسة أجريت على 22 امرأة، وطُلب منهن الاستلقاء على ظهورهن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة على جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

ووجد الباحثون انخفاضًا في تدفق الدم في الحبل السري بنسبة 11.2% في المتوسط، كما انخفض الأكسجين الذي يصل إلى الجنين في الرحم بأكثر من 6% أيضًا.

وأضافت أنه "من الضروري أن تنام الأمهات على الجانب في أواخر الحمل وهي نصيحة مهمة جدًا لحمل صحي".

وقالت البروفيسور آنا ديفيد، كبيرة مؤلفي الدراسة في كلية لندن الجامعية، إن "النتائج تفسر جزئيًا سبب ولادة أجنة ميتة، بالرغم من أنهم يبدون يتمتعون بصحة جيدة وحجم طبيعي".

ويعتقد الخبراء أن النساء اللاتي ينمن على ظهورهن يقمن بالضغط على الوريد الرئيسي الذي ينقل الدم إلى القلب، وهو ما يتسبب في ضخ أقل فعالية.

وغالبًا ما تُنصح للنساء الحوامل بضرورة الاستلقاء على الجانب الأيسر، لمساعدة الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل، إلا أن الأبحاث الرئيسية أثبتت أن النوم على أي من الجانبين مفيد.

ويمكن للمرأة وضع الوسائد خلفها لمنعها من النوم على الظهر أثناء النوم أو ربط شعرها في شكل كعكة.