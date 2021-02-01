"هي الأكرم بين الفنانات"... جو رعد يكشف ما يحصل عليه مقابل تصفيف شعر المطربات

كشف مصفف الشعر السوري، جو رعد، الأجر الذي يتحصل عليه من بعض الفنانات نظير عمله معهن.

وقال رعد، خلال ظهوره في برنامج "شو القصة"، إن هيفاء وهبي هي أكرم الفنانات التي تعامل معهن في مجاله.

ولفت إلى أنه "ذات مرة سافرت معها إلى مصر خلال تصوريها عمل سينمائي، وعرضت علي مبلغ لكني رفضته، وعند عودتي إلى لبنان فوجئت بإرسالها مبلغ 20 ألف دولار لي وشيك بـ 1000 دولار لمساعدي". ووصف رعد هيفاء بـ"السخاء والكرم".

وكشف رعد أنه "في إحدى المرات رافقت الفنانة الإمارتية أحلام في رحلة ودفعت لي 100 ألف دولار"، وتابع: "مافي أكرم من هيك".

وتابع: "أما المطربة السورية أصالة فدفعت لي مؤخراً مبلغ 3000 دولار، والفنانة اللبنانية نجوى كرم أرسلت لي مرة مبلغ 3000 دولار لتعاوني معها، لكني رفضت، يكفيني التعامل مع شخصية فنية خلوقة".

وقال رعد إنه تربطه علاقة وطيدة بالفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، ووصفها بـ"أرقى معاملة".