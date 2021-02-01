نصائح طريفة من محمد هنيدي في عيد ميلاده بمناسبة "إتمامه 30 عاما"

وجه الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، نصائح طريفة إلى جمهوره ومحبية، بمناسبة عيد ميلاده الـ56، اليوم الاثنين الموافق الأول من فبراير/ شباط.

وتحت عنوان "نصائح الثلاثين"، فقد أعلن مازحا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن إسداءه "نصائح منقولة من حسابات مجهولة على "تويتر" بمناسبة إتمامه 30 عاما".

أول نصيحة من هنيدي هي: "في عمر العشرين عش شغفك، وافعل أشياء تحبها، جدد أحلامك المركونة أو التي تحطمت، ابدأ اشتغل على نفسك، ابتعد عن أي شيء يستنزف منك طاقة دون فائدة، وذلك لكي تبلغ الراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا".

وفي نصيحة أخرى، أكد محمد هنيدي لمعجباته أن "يستخدمن الزيوت لبشرتهن، بعد بلوغهن سن الثلاثين، وذلك لأن البشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوبة".

واحتل الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي، قلوب الملايين في العالم العربي، بقصر قامته، وصوته المميز، وأسلوبه الفريد في الإضحاك، والذي قاد جيلا كاملا من الشباب المنتظر لتفجير موهبته، مع أواخر الألفية الثانية.

وعبر لقاءات تلفزيونية عديدة، كشف هنيدي عن العديد من الأسرار في حياته، ومنها عندما أشار في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن أغرب أدواره الفنية كان مع الفنان الراحل، أحمد زكي، وذلك في فيلم "البطل"، إذ أوضح أن دوره في الفيلم كان "تراجيديا" على الرغم من أن الفيلم بدأ بمشهد كوميدي.

وفي الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي عام 2019، تلقى محمد هنيدي تكريما عن مشواره الفني، بحضور أسرته وأبنائه في ظهور نادر لهم.

يشار إلى أن محمد هنيدي طرح مؤخرا أول إعلان ترويجي لأحدث أفلامه السينمائية "الإنس والنمس"، والذي يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات منذ عرض آخر أفلامه "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد".

اوعى الزومبي

هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الأنس والنمس قريبا جدا

واللي بيخاااااف يرووووح pic.twitter.com/kGlTXrFsIv — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 30, 2021

ويشهد الفيلم اللقاء الفني الأول بين هنيدي والفنانة منة شلبي، والتعاون الثاني بينه وبين المخرج شريف عرفة بعد فيلم "فول الصين العظيم".