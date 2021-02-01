بالرقص والغناء... نانسي عجرم وزوجها يحتفلان بمناسبة سعيدة... صور وفيديو

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع زوجها بمناسبة سعيدة داخل منزلهم.

وشاركت عجرم جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستغرام" صورا من حفل عيد ميلاد ابنتها الصغرى، ليا، التي أتمت عامها الثاني.

وتظهر في الصور تحضيرات مميزة أقامتها نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلاد طفلتها، وقيام زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، بإطفاء شموع كعكة عيد الميلاد مع ابنته في حضور والدتها وشقيقتيها ميلا وإيلا.

وبتلك المناسبة، وصفت نانسي عجرم ابنتها ليا بأنها "فرحة البيت"، وأنها "النجم اللامع الصغير في عائلتها".

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وذكرت تقارير أن حضور حفل عيد ميلاد ابنة نانسي عجرم اقتصر على أفراد الأسرة فقط بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتقترب صور احتفال أسرة نانسي عجرم بعيد ميلاد طفلتها الصغرى ليا من حصد مليون مشاهدة على "إنستغرام".

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لابنة نانسي عجرم الصغرى ليا وهي ترقص في حفل عيد ميلادها إلى جانب شقيقتيها.

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واستقبلت نانسي عجرم طفلتها الثالثة ليا من زوجها فادي الهاشم في فبراير/ شباط 2019.

يشار إلى أن نانسي عجرم أصدرت مؤخرا بيانا مهما يشمل توضيحا لجميع معجبيها.

نفت عجرم من خلال البيان الصادر من مكتبها الإعلامي الأنباء التي تنناول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل إحياء حفل غنائي في شهر فبراير/ شباط على مسرح "الأولمبيا" الشهير.