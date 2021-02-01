رد عنيف من نجل شعبان عبد الرحيم على فنانة لبنانية تطالب بميراث والده

أعلن عبد الرحيم، نجل المطرب المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، أمس الأحد، عن اتخاذه إجراء عنيفا ضد الفنانة اللبنانية منار حمزة، التي تطالب بحصتها من ميراث والده بعد أن زعمت زواجه منها.

وأكد عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تستغل اسم والده للبحث عن الشهرة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتابع مشددا أنها لا تملك أي شيء في ميراث والده، ولا تسعى من وراء ذلك الأمر سوى لتحقيق الشهرة.

وأضاف أن تلك الفنانة كانت تطارد والده ليقوم بتصوير أغنية مصورة معها، وأن الصور التي التقطتها معه كانت أثناء تصوريهما أغنية معه.

وأوضح أن الفنانة كانت تزورهم في المنزل بشكل طبيعي خلال تلك الفترة، ولم يكن يتوقع أن تصدر منها مثل هذه الأفعال.

وكانت المطربة اللبنانية منار حمزة، قالت خلال فيديو بثته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها تطالب بحقها في فيلا تركها لها شعبان عبد الرحيم قبل وفاته، مشيرة إلى أنها كانت موجودة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية، ولهذا السبب لم يستطع محامي المطرب الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث.

وقالت: "أقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم".

وتوفي المطرب شعبان عبد الرحيم بأحد المستشفيات في القاهرة، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتعرض عبد الرحيم إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957.