نساء محجبات يدخلن عالم الموضة والأزياء عبر "إنستغرام".. صور

بسبب اليوم العالمي للحجاب، سلط موقع "ناشيونال نيوز" الضوء على عدة نساء عبر حساب "إنستغرام".

أصبحت علامة الحجاب الخاصة، "Haute Hijab"، اسمًا مألوفًا في عالم الموضة المحتشمة، فيما تواصل ميلاني التورك مهمتها لتلبية احتياجات النساء المحجبات.

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من جهتها، واصلت ليا فيرنون الدفاع عن إيجابية الجسم والتنوع على عدة جبهات، حيث شاركت مؤخرًا في حملات مع علامات تجارية مثل "Dove" و"Torrid".

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أقيمت النسخة الأخيرة من "Miss Muslimah USA" في سبتمبر 2020، وسارت المتسابقات على السجادة الحمراء مرتديات فساتين المناسبات الخاصة، والعباءات وملابس السباحة المحتشمة، وقدمن مواهب حية.

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"Soeria" هي شركة رائدة في صناعة الأزياء المحتشمة. هي المؤسس المشارك لـ "Marka Marie"، وهو سوق آسيوي للأزياء المحتشمة ووكالة إبداعية، ومؤسس مشارك لمجلس الأزياء المحتشمة، وهي أيضًا نصف الفريق المؤسس لـ"Modest Fashion Weeks" التي أقيمت في دبي، لندن وجاكرتا واسطنبول ومؤخرا أمستردام.

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في أمستردام، تم تسليط الضوء على الاستدامة كأحد موضوعاتها المركزية، وتعتقد "Soeria" أن مستقبل الصناعة سيتجاوز الكلمات الطنانة والجماليات.

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في مقابلة مع "ناشيونال نيوز"، قالت: "الموضة مرموقة وفاخرة للغاية، والآن لدينا اهتمام بالموضة المحتشمة، هل نريد أن نأخذها إلى الجانب الاستهلاكي الفاتن؟ أو محاولة دفع الناس لفعل شيء جيد؟ لا نريد أن يكون هذا فيروسيًا وبعد ذلك الموت، نريدها أن تكون مستدامة.

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وأضافت "لم تعد الموضة المحتشمة تدور حول التألق فقط، هذا قديم. فعل الخير، هذا هو الاتجاه الجديد".