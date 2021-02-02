"كوكا كولا مصابة بكورونا"... تجربة صيدلي تثير الجدل...فيديو

ويظهر في الفيديو رجل يجري اختبارا باستخدام كاشف يلتقط المستضد (Antigen) من نوع "كوفيد - فيرو" الذي صممته شركة "AAZ" الفرنسية.

ويسمع الرجل في الفيديو يقول بالفرنسية بعد بدء ظهور خط أزرق على الكاشف "اختبار مشروب كوكا كولا إيجابي، هذا أمر لا يصدق، لا أدري ماذا أقول. هذا جنون، على الأقل أصبحتم على علم بذلك الآن".

وتواصل الصيدلاني الظاهر في الفيديو مع وكالة "فرانس برس"، ليؤكد أن المقطع كان مجرد مزحة وجرى التعامل معها على أنها حقيقة.

وقال الصيدلاني الذي طلب من الصحافيين عدم كشف هويته، إنه كان يمازح بعض الأصدقاء الذين يصدقون أن مشروب كوكا كولا قد يصيبهم بكورونا، وقام بتصوير المقطع وأرسل إلى مجموعة أرسلته بدورها إلى أصدقاء وانتشر الفيديو.