"يحملها فوق ظهره"... سر ظهور عمرو دياب مع صاحبة الصور المثيرة للجدل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تجمع الفنان المصري عمرو دياب بالإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان، مما أثارت حالة من الجدل، بعد أن ظهرت في صور وهو يحملها فوق ظهره.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الفنان عمرو دياب يستعد لتصوير إعلان عطره الجديد الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير على شاطيء ناموس يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، مؤكدة أن الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" وتشارك في الإعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

Amr Diab in Dubai ❤❤ pic.twitter.com/9atIrBmMTS — Amr Diab Tweets (@ADiabTweets) February 1, 2021

وتزامن ذلك مع طرح عمرو دياب صورا من عطره الجديد، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق: "عطر عمرو دياب سيصدر في 22 فبراير".

View this post on Instagram A post shared by Amr Diab (@amrdiab)

يذكر أن أغنية "وأنا معاك" تم طرحها في ألبوم "يا أنا يا لأ"، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، كما طرح عمرو دياب ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" في جميع فروع متاجر فيرجين ميجا ستور.