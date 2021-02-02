"يحملها فوق ظهره"... سر ظهور عمرو دياب مع صاحبة الصور المثيرة للجدل

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الفنان عمرو دياب يستعد لتصوير إعلان عطره الجديد الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير على شاطيء ناموس يوم 22 فبراير/ شباط الجاري، مؤكدة أن الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" وتشارك في الإعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.
Amr Diab in Dubai ❤❤ pic.twitter.com/9atIrBmMTS— Amr Diab Tweets (@ADiabTweets) February 1, 2021
وتزامن ذلك مع طرح عمرو دياب صورا من عطره الجديد، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق: "عطر عمرو دياب سيصدر في 22 فبراير".
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يذكر أن أغنية "وأنا معاك" تم طرحها في ألبوم "يا أنا يا لأ"، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، كما طرح عمرو دياب ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" في جميع فروع متاجر فيرجين ميجا ستور.
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