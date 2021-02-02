تطورات الحالة الصحية للفنان المصري كريم محمود عبد العزيز

كشف الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبد العزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، وذلك بعد مروره بوعكة نُقل على أثرها إلى المستشفى.

وأكد نجل الراحل محمود عبد العزيز، في تصريح خاص مع موقع "مصراوي"، أن "شقيقه كريم في المنزل منذ مساء أمس"، لافتا إلى أنه في حالة جيدة. وقال: "كريم في البيت الحمد لله، وبقى زي الفل ونشكر الله على كل حال، وأشكر الجمهور على سؤاله واهتمامه".

وكان المنتج محمد محمود عبد العزيز، أوضح أن شقيقه كريم "كان يعاني من أزمة صدرية تنفسية بحسب تشخيص الطبيب المعالج"، ونشر نجل الراحل محمود عبد العزيز صورة لشقيقه وهو مستلق على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

كما صرح نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، أمس الاثنين، أن كريم محمود عبد العزيز كان يعاني من بعض الإجهاد، ويتواجد في منزله حاليا.

ومن جانب آخر، ينتظر كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريبا، والذي يشاركه بطولته الفنانون إياد نصار وأسماء أبو اليزيد ومحمود حافظ وعبد الرحمن القليوبي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركات "سينرجي فيلمز" و"نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية".