رغم ارتداء الكمامة...آبل تبتكر ميزة تسمح لهواتف آيفون التعرف على الوجه

يقدم الإصدار الجديد من iOS وظيفة فتح القفل بواسطة خاصية التعرف على الوجه "فايس آي دي"، حتى عندما يرتدي المستخدم قناعًا أو جهاز تنفس.

ووفقا للشركة، فإنه يمكن لمستخدمي آيفون iOS 14.5 الذين يرتدون قناعًا فتح هواتفهم الذكية بسرعة باستخدام ميزة التعرف على الوجه "في أي دي" بفضل ساعة آبل.

ومن أجل القيام بذلك، يجب أن تكون الساعة على المعصم وغير مقفلة، وستعطي الساعة إشارة ملموسة بأن الهاتف الذكي قد انتقل إلى سطح المكتب.

هذا الخيار متاح فقط لفتح "آيفون" ولن يعمل الملء التلقائي للفوترة وكلمة المرور "في App Store" إلا بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

من المثير للاهتمام أن وظيفة فتح البلوتوث عندما يكون الجهاز متصلاً بسوار لياقة أو ساعة ذكية، موجودة في نظام Android منذ عدة سنوات.