أنجلينا جولي تعرض لوحة من رسم تشرتشل للبيع...صورة

أعلنت دار كريستي للمزادات عن عرضها للوحة تملكها الممثلة الأمريكية لشهيرة، أنجلينا جولي، وهي من رسم رئيس الوزراء البريطاني الشهير ونستون تشرشل.

واللوحة تسمى "برج مسجد الكتبية" اشترتها الفنانة الأمريكية سنة 2011، من ابن الرئيس الأمريكي روزفلت.

وعرضت جولي اللوحة في دار كريستي للبيع، لكن سيتم بيعها الشهر المقبل بسعر يقدر بـ 1.5 مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه ( 2.1 مليون دولار إلى 3.4 مليون دولار).

وتمثل اللوحة مسجد الكتبية في مراكش، الذي بني فى القرن الثاني عشر، مع خلفية جبال الأطلس، وتعتبر اللوحة الوحيدة التي أكملها زعيم بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية خلال نزاع 1939-1945، وأهداها إلى الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت.

وقال نيك أورتشارد، رئيس قسم الفن البريطاني الحديث في كريستي: "لقد أذهل روزفلت بها، واعتقد أنه أمر لا يصدق".

Christie’s auction house said Monday that the moroccan landscape “Tower of the Koutoubia Mosque” a gift from Churchill to US President Franklin D. Roosevelt is being sold by Angelina Jolie with an estimated price of ($2.1 million to $3.4 million).https://t.co/oTjXczepz7 — Moroccan Radar (@MoroccanRadar) February 1, 2021

وقال إن تشرشل استحوذ على المنظر في "اللوحة الرائعة والمثيرة للذكريات" وقدمها إلى روزفلت كتذكار من الرحلة، بحسب ما نقل موقع arabnews.

يذكر ان ابن روزفلت باع اللوحة بعد وفاة الرئيس عام 1945، وكان لها العديد من المالكين قبل أن تشتريها جولي وشريكها براد بيت في عام 2011.