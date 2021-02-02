حديث عن "الاختلاف"... ماذا قالت أحلام وأصالة في أول تفاعل بينهما على تويتر بعد قطيعة

تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام مع نظيرتها السورية أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على موقع "تويتر"، بعد وقوع الصلح بينهما.

وبادرت أصالة بالحديث مع أحلام بعد أن طرحت الأخيرة أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي تصدر "التريند" خلال الفترة الماضية.

وغردت أصالة لأحلام مهنئة إياها على الألبوم الجديد: "حقا مناضلة بذلت مجهود بالتأكيد فوق المعتاد.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره، أحترم ما تقدمه لأنها جريئة موهوبة ولا تتوانى عن إبهارنا دائما بالجديد، هي الدؤوبه المتجددة.. وإن اختلفت معها لا أختلف عليها لأنها تعشق ما تقدم وتخلص له، إنها أحلام".

من جانبها، ردت أحلام على تهنئة أصالة: "أصالة الحبيبة الغالية التي لا يشابهها أحد فنا وشخصا.. شكرا أسعدتيني برأيك وانتي أيضا دائما مختلفة متجددة نتشارك الجهد والنضال والسعي للنجاح وابادلك الاحترام والحب .. أصالة".

اصاله الحبيبه الغاليه التي لايشابهها احد فناً و شخصاً .. شكراً اسعدتيني برأيك وانتي ايضاً دائما مختلفه متجدده نتشارك الجهد و النضال والسعي للنجاح و ابادلك الاحترام و الحب .. اصاله💛 #ahlam2021 https://t.co/wqRXoeTmh7 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 2, 2021

​وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نجحت محاولات الصلح بين المطربة السورية أصالة، والنجمة الإماراتية أحلام، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية "فاهد مبارك الهاجري"، الذي أكد في تغريدة له، أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر. وقالت الفنانة إليسا، "بحبكن كتير أنتو الاتنين وبحب ترجعو تتصالحو"، مشيرة إلى حساباتهما الشخصية.