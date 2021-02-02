رغدة عن الراحل أحمد زكي: روحه تتألم

صدر من الفنانة السورية، رغدة، أول تعليق على الصراع الدائر على ممتلكات صديقها الفنان الراحل، أحمد زكي.

وعبرت رغدة عن سعادتها لحصول إيمان شقيقة أحمد زكي على ممتلكاته، وذلك بعد أن صدر حكم برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأكدت رغدة أن ممتلكات أحمد زكي ومقتنياته ليست للبيع، وأنها ستكون في أمان وهي بحوزة أشقائه، لافتة أنه سيكونوا أكثر حرصا على الحفاظ عليها.

وتابعت أن لو كانت روح أحمد زكي تحوم في المكان ستشعر بألم من الصراع الدائر على مقتنياته التي كانت "من رائحته" على حد تعبيرها، وكان يحبها ويفتخر بها دونا عن أي أحد.

ولفتت رغدة إلى أنها ستتصل بإيمان شقيقة أحمد زكي بعد عودتها من الخارج بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن رغدة ظلت برفقة أحمد زكي حتى أيامه الأخيرة في المستشفى، كانت حريصة على رعايته، وتجمع بينهما صداقة وطيدة، وشاركا بطولة أفلام "كابوريا" و"استاكوزا" و"أبو الدهب" "الامبراطور".

وقضت محكمة مصرية، الأحد، بتأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

وبحسب بوابة الأهرام، قررت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حكم فرض الحراسة على ممتلكات أحمد زكي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة شمال الجيزة، بفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات أحمد زكي (1949-2005)، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

إلا أن هذا الحكم لم يرض رامي عز الدين (نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد)، وقام بالطعن عليه بالاستئناف، قبل أن يصدر اليوم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

ويأتي الحكم بناء على دعوى رفعها أخوة الفنان الراحل، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي (1984- 2019).

وبحسب موقع "صدى البلد"، تشمل التركة السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات.