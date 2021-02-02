هواوي المغرب تتوج بشهادة أفضل مشغل في شمال إفريقيا لعام 2021

حصلت شركة "هواوي" في المغرب على شهادة أفضل مشغل لسنة 2021، خلال حفل أقيم مؤخرا في الدار البيضاء، وذلك ضمن قائمة أفضل الشركات المشغلة لسنة 2021 في شمال إفريقيا.

وهي الشهادة التي يمنحها معهد أفضل المشغلين، وهو هيئة دولية تمنح شهادات التميز في ممارسات الموارد البشرية، بحسب ما ذكر موقع "moroccoworldnews".

#Huawei’s Morocco branch is among The Top Employers Institute’s 1,691 companies from 120 different countries recognized for human resources performances in fields such as work environment, training, diversity & inclusion. #HuaweiFacts — Huawei (@Huawei) February 1, 2021

​ويصنف برنامج أفضل المشغلين Top Employers، وفق بيان لـ "هواوي"، الشركات بناء على نتائجها في "استبيان أفضل ممارسات للموارد البشرية"، الذي يغطي 6 جوانب لتدبير الموارد البشرية داخل الشركات، موزعة على 20 موضوعا مثل بيئة العمل، والتكوين وتنمية المهارات، والتنوع والإدماج.

حيث تم تكريم هذه السنة، أكثر من 1600 من أفضل المشغلين في 120 دولة ومنطقة حول العالم. وأضاف البلاغ، أنه خلال 20 سنة من التواجد بالمملكة، تمكنت هواوي المغرب من تعزيز وتشجيع الابتكار والتعليم والتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث وضعت الشركة الجانب الإنساني في قلب التنمية.

ويتيح برنامجها Huawei ICT Academy، المتاح في إحدى وعشرين جامعة مغربية، للطلبة الوصول إلى أفضل المعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في تطوير المنظومة الرقمية المغربية.

وبالإضافة إلى بيئة العمل المواتية التي تسمح لموظفيها بالوصول إلى إمكاناتهم وتطلعاتهم القصوى، تميزت "هواوي" المغرب بتأثيرها الاجتماعي الإيجابي في المملكة وفي إفريقيا.