بعد 5 سنوات على انفصالها عن براد بيت... تصريح صادم من أنجلينا جولي... صور وفيديو

وأكدت في تصريحات للنسخة البريطانية من مجلة "فوغ"، أنها لا تعرف إن كانت سعيدة في تلك المرحلة من حياتها أم لا.
وتزوجت أنجلينا جولي وبراد بيت في عام 2014، وانفصلا في عام 2016، وأعلن القاضي رسميا عن عودتهما للعزوبية من جديد في عام 2019، ولا تزال إجراءات إنهاء الطلاق بينهما مستمرة.
ولدى جولي وبيت 6 أطفال، هم مادوكس (19 عاما) وباكس (17 عاما) وزاهارا (16 عاما) وشيلوه (14 عاما) والتوأم نوكس وفيفيان البالغ عمرهما 12 عاما.
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من ناحية أخرى، أشارت الممثلة البالغة من العمر 45 عاما لمجلة "فوغ" أنها لا تستطيع الانتظار لدخول العقد القادم في حياتها، قائلة: "أتطلع إلى الخمسينيات من عمري، وأشعر أنني سأحقق خطوتي في الخمسينيات من عمري".
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وتابعت: "أحب ان أتقدم في العمر، وأشعر أنني أكثر راحة وأنا في الأربعينيات بالمقارنة عندما كنت أصغر في السن، وقد يعود هذا إلى أن والدتي الراحلة لم تعش لفترة طويلة، وهذا ما قد يجعلني أنظر إلى أن التقدم في العمر بمثابة انتصار وليس حزن".
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وفي مقطع مصور لها من حديثها مع مجلة "فوغ"، كشفت أنجلينا جولي عن محتويات حقيبتها، مثل زوج من النظارات الشمسية المميزة، وزيت وجهها المفضل.
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