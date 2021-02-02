حصان يتسبب في منع فنانة تونسية من المشي... فيديو

وقالت في حديث لبرنامج "إنسايدر بالعربي" إنها تعرضت لإصابة في ظهرها إثر سقوطها من فوق حصان، الأمر الذي تسبب في عدم قدرتها على السير.
وأضافت أنه بعد الحادث لم تهتم بما جرى، وانشغلت بتصوير دورها في فيلم "محمد حسين" مع الفنان المصري محمد سعد، من إنتاج 2019 وكانت تتناول مسكنات قوية لاستكمال التصوير، لكن عقب انتهاء التصوير وبعد مرور عام كامل، تدهورت حالتها ووصل الأمر إلى عدم قدرتها على السير.
وتابعت فريال يوسف أنه مع تزايد الألم أجبرت على المكوث في المستشفى لمدة 10 أيام، قبل أن تسافر إلى المانيا للبدء بعلاج وبروتوكول صحي سيرافقها طوال حياتها.
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جاءت تصريحات فريال يوسف أثناء تواجدها في إمارة دبي الخليجية، وأعربت للبرنامج عن خوفها من تدهور حالتها الصحية نظرا لعدم قدرتها على السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج بسبب إغلاق البلاد هناك بسبب فيروس "كورونا" المستجد، خاصة وأنها لفتت إلى أن الآلام داهمتها من جديد.
#فريال_يوسف ورحلة علاجها في ألمانيا! #تلفزيون_دبي #على_أوان#TheInsiderAR #TheInsiderhttps://t.co/IeHR70fsbH @e_nakhle@dubaitv@onawaan pic.twitter.com/Hi3tLcwNWj— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) February 2, 2021
وعن أحدث أعمالها الفنية، ذكرت فريال يوسف أنها تنتظر طرح أحدث أفلامها "ماكو"، وهو من إخراج محمد الرشيدي الذي اضطر للقيام ببعض التعديلات في سيناريو العمل لكي تشارك فيه، الفيلم للمشاركة فيه، وهي عدم حملها لأشياء ثقيلة كزجاجة الأكسجين التي يتم استخدامها للغطس تحت الماء بسبب إصابتها.
إصابة #فريال_يوسف تمنعها من تأدية مشاهد تحت الماء في فيلم #ماكو..— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) February 2, 2021
#تلفزيون_دبي #على_أوان#TheInsiderAR #TheInsiderhttps://t.co/IeHR70fsbH @e_nakhle@dubaitv@onawaan pic.twitter.com/3xJGVNDqXl
كما أعلنت أنها ستشارك في بطولة فيلم "ديك العياط" مع باسم سمرة ونضال الشافعي.
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