استدعاء 135 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب "قاتل"

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن استدعاء الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية نحو 135 ألف سيارة، بسبب وجود عيب "قاتل" فيها.

وأشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أنه تم استدعاء 134 ألف و951 سيارة من نوع "تسلا" بطرازيها "إس" و"إكس".

وأرجعت ذلك إلى احتواء تلك السيارات على شاشات عرض باللمس، لا تعمل في بعض الأحيان.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة قدمت طلب الاستدعاء في خطاب رسمي بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني إلى تسلا، قائلة إنها خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز إس أعوام 2012 إلى 2015 والطراز إكس أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، قد تؤدي لحدوث وفيات أو حوادث خطيرة.

وعدد الوكالة المشاكل التي قد يسببها عطل الشاشة اللمسية في سيارات تسلا، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية، وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي، مما "قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية".