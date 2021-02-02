قطة سائحة من البلقان... لاتفيا تعلن أولى إصابات فيروس كورونا لدى قطط

أعلن رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة في لاتفيا، أوغو دومبيس، اليوم الثلاثاء، عن تأكيد إصابة أول قطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ريغا - سبوتنيك. وقال دومبيس للصحفيين: "تم تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى قط، كما تم تحديد أجسام مضادة لدى مجموعة من القطط".

وأشار إلى أن لاتفيا تعتبر الدولة الأولى التي سجلت إصابات بـ"كوفيد-19" لدى هذه الفصيلة من الحيوانات، في دول البلطيق.

وأضح أن العينات المأخوذة والبالغ عددها 240 من القطط بما في ذلك والحيوانات المنزلية الأليفة، تم فحصها في الـ31 من كانون الثاني/يناير 2021. الأمر الذي كشف إصابة بعضها بالفيروس.

يذكر وأنه في الأمس قررت السلطات البيطرية البولونية، تصفية مزرعة لتربية حيوانات المنك التي ظهرت عليها أعراض كورونا.