منظمة الصحة: سرطان الثدي أصبح أكثر الأورام الخبيثة شيوعا في العالم

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل الإصابة بسرطان الثدي تجاوز سرطان الرئة، ليصبح أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا في العالم.

قال أندريه إلبافي خبير أمراض السرطان بالمنظمة في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة إن: سرطان الثدي أصبح النوع الأكثر انتشارا في العالم، للمرة الأولى، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو".

وأشار إلى أن سرطان الرئة ظل الورم الخبيث الأكثر شيوعا على مدى العقدين الماضيين، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني.

وأوضح إلبافي أن سمنة النساء بمثابة سبب شائع في حدوث الإصابة بسرطان الثدي، مشيرا إلى أن السمنة تقف وراء زيادة الإجمالية في الإصابة بالسرطان.

وتوقع، قبل اليوم العالمي للسرطان الموافق الخميس 4/2/2021، أن يصبح مرض السرطان أكثر شيوعا في ظل زيادة عدد سكان العالم وارتفاع متوسط العمر المتوقع.

وقال إن أعداد الإصابات قد تصل إلى حوالي 30 مليون حالة جديدة سنويا بحلول عام 2040 ارتفاعا من 19.3 مليون في 2020.

وأشار إلبافي أن وباء كورونا المستجد تسبب في تعطيل جهود علاج السرطان.