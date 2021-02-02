ناعومي كامبل تقفز أمام أهرامات مصر احتفالا بشهر التاريخ الأسود... فيديو

أثارت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، ناعومي كامبل، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطعا مصورا لها وهي تقفز أمام الأهرامات المصرية في محافظة الجيزة.

وشاركت كامبل الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الذي وصفت فيه مصر بأنها "جميلة"، وأشارت من خلاله إلى أنها تحتفل على أرضها بشهر التاريخ الأسود، وطالبت بإدخال الثقافة الأفريقية.

وقالت ناعومي كامبل مع الفيديو: "القفز إلى شهر التاريخ الأسود حيث بدأ كل شيء، إن ثقافتنا لها الحق أكثر من أي وقت مضى في معرفة أسلافنا، فهم يشيرون إلى السود في أمريكا على أنهم أمريكيون من أصل أفريقي، ولكن هل يثقفونكم عن هذه القارة الجميلة".

وتابعت: يجب أن تكون أفريقيا إلزامية وأن يتم وضعها في مناهج التعليم، لقد تغيرت الأزمان، لا يمكننا كبح عقولنا، لذا يمكننا أن نتحد على نطاق عالمي للاحتفال بهذا التاريخ الأسود".

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و"التاريخ الأسود" هو احتفال يقام في الولايات المتحدة في الأول من فبراير/ شباط من كل عام، ويُعرف أيضا بـ"شهر التاريخ الأمريكي الأفريقي"، ويلقى اعترافا رسميا من الحكومات في الولايات المتحدة وكندا، كما اعترفت به أيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة.

ويدعو احتفال "التاريخ الأسود" جميع الأمريكيين إلى التفكير في الأدوار المهمة التي لعبها الأمريكيون من أصول أفريقية في تشكيل تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد كشف خبير الآثار ووزير الآثار السابق المصري، دكتور زاهي حواس، أن عارضة الأزياء البريطانية من أصل أفريقي، ناعومي كامبل، موجودة في مصر منذ الشهر الماضي لكي تقضي فصل الشتاء هناك، وتشاهد الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار المصرية.

والتقت كامبل بحواس بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة، واستمعت منه على مدى ساعتين عن الكشف الأثري الجديد واكتشاف المعبد الجنائزي لزوجة الملك تيتي بمنطقة سقارة الأثرية.