تسجيل
17:52 GMT02 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ، 2 سبتمبر/ أيلول 2016 عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل تصل مهرجان البندقية السينمائي

    ناعومي كامبل تقفز أمام أهرامات مصر احتفالا بشهر التاريخ الأسود... فيديو

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202102021047987943-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    أثارت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، ناعومي كامبل، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطعا مصورا لها وهي تقفز أمام الأهرامات المصرية في محافظة الجيزة.

    وشاركت كامبل الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الذي وصفت فيه مصر بأنها "جميلة"، وأشارت من خلاله إلى أنها تحتفل على أرضها بشهر التاريخ الأسود، وطالبت بإدخال الثقافة الأفريقية.

    وقالت ناعومي كامبل مع الفيديو: "القفز إلى شهر التاريخ الأسود حيث بدأ كل شيء، إن ثقافتنا لها الحق أكثر من أي وقت مضى في معرفة أسلافنا، فهم يشيرون إلى السود في أمريكا على أنهم أمريكيون من أصل أفريقي، ولكن هل يثقفونكم عن هذه القارة الجميلة".

    وتابعت: يجب أن تكون أفريقيا إلزامية وأن يتم وضعها في مناهج التعليم، لقد تغيرت الأزمان، لا يمكننا كبح عقولنا، لذا يمكننا أن نتحد على نطاق عالمي للاحتفال بهذا التاريخ الأسود".

    View this post on Instagram

    A post shared by Naomi Campbell (@naomi)

    و"التاريخ الأسود" هو احتفال يقام في الولايات المتحدة في الأول من فبراير/ شباط من كل عام، ويُعرف أيضا بـ"شهر التاريخ الأمريكي الأفريقي"، ويلقى اعترافا رسميا من الحكومات في الولايات المتحدة وكندا، كما اعترفت به أيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة.

    ويدعو احتفال "التاريخ الأسود" جميع الأمريكيين إلى التفكير في الأدوار المهمة التي لعبها الأمريكيون من أصول أفريقية في تشكيل تاريخ الولايات المتحدة.

    وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد كشف خبير الآثار ووزير الآثار السابق المصري، دكتور زاهي حواس، أن عارضة الأزياء البريطانية من أصل أفريقي، ناعومي كامبل، موجودة في مصر منذ الشهر الماضي لكي تقضي فصل الشتاء هناك، وتشاهد الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار المصرية.

    والتقت كامبل بحواس بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة، واستمعت منه على مدى ساعتين عن الكشف الأثري الجديد واكتشاف المعبد الجنائزي لزوجة الملك تيتي بمنطقة سقارة الأثرية.

    انظر أيضا:

    صور جديدة لحمل عارضة الأزياء جيجي حديد
    سر عارضة الأزياء التي يتابعها بايدن عبر تويتر ضمن 13 شخصا فقط
    جريمة هزت لبنان... تفاصيل جديدة حول مقتل عارضة أزياء شهيرة
    ما هو حلم عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل
    "كورونا" يحول ناعومي كامبل من عارضة أزياء إلى "مذيعة من البيت"
    الكلمات الدلالية:
    مصر, مشاهير, منوعات, ناعومي كامبل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
    عاصفة ثلجية غير مسبوقة في مدن أمريكية
    سلام... على المرشحين لجائزة نوبل للسلام
    سلام... على المرشحين لجائزة "نوبل للسلام"
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك