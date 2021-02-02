وسط ترقب كبير... أحمد مكي يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الاختيار 2"

يبتعد الفنان المصري أحمد مكي فى شهر رمضان المقبل، عن أدوار الكوميديا التي اشتهر بها، من خلال دوره فى مسلسل "الاختيار 2"، الذي يشارك بطولته مع النجم كريم عبد العزيز.

وانتشرت صور لمكى على مواقع التواصل من كواليس "الاختيار 2"، وشبهه البعض بنجم هوليوود العالمى فان ديزل، ولاقت إعجاب الكثير من جمهوره.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، يقدم أحمد مكي شخصية ضابط شرطة في المسلسل، بعدما اعتاد الجمهور على رؤيته بأدوار الكوميديا في العديد من الأعمال على مدار السنوات الأخيرة.

واختار مكى هذا العام الدخول فى التحدى والابتعاد عن الكوميديا فى " الاختيار 2 " وسط ترقب كبير من الجمهور الذى يريد مشاهدته فى هذا الدور، ومشاهدة العمل بالكامل خاصة بعد تحقيق الجزء الأول نجاحاً كبيراً على جميع المستويات.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد.

ويعرض المسلسل الأحداث في فترة 2012 و2013 وحتى 2020، ولكن من زاوية أخرى الناس العادية لا تعرف عنها شيئا، حيث سيسلط الضوء على شهداء وزارة الداخلية.

يشار إلى أن أحمد مكي قد لمع نجمه منذ ظهوره الأول فى شخصية "اتش دبور" خلال الست كوم الشهير "تامر وشوقية"عام 2006، وهى الشخصية التى أعاد تقديمها في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع النجم الكبير عادل إمام، حتى وصل بها إلى البطولة في فيلم "اتش دبور" عام 2008 وانطلق بعدها فى عالم الكوميديا من خلال أفلام "طير أنت" و"لا تراجع ولا استسلام" وفى الدراما قدم سلسلة "الكبير أوى" بأجزائه الخمسة وتحقيقه نجاحا كبيرا.