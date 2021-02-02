مصر تتعرض لطقس غير مستقر اعتبارا من الغد

يحذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض مصر لطقس غير مستقر يبدأ غدا الأربعاء ويستمر لعدة أيام، ويشهد تقلبات في درجات الحرارة وهطول أمطار على بعض المناطق.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany مصر... تحذير للمواطنين بشأن طقس السبت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أكد أن خرائط توزيعات الضغط الجوي تشير إلى بداية تأثر مصر بطقس غير مستقر يبدأ غدا الأربعاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من الغد الأربعاء 3 فبراير/ شباط، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء بينما تشهد بعض المناطق أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أما يومي الخميس والجمعة فتشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 - 6 درجات على معظم الأنحاء وأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الأيام.