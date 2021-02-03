الطبيب الأمريكي يصدم حورية فرغلي قبل ساعات من دخول العمليات

كشفت وسائل إعلام مصرية التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للفنانة المصرية، حورية فرغلي، الموجودة حاليا في ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخضع لعملية جراحية في الأنف.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه "من المقرر، أن يستقطع الطبيب العالمي، الذي يتابع الحالة، قطعة من القفص الصدري للفنانة حورية فرغلي، ويقوم بزعها في الأنف حتى تعود أنفها للشكل الطبيعي ".

وصدم الطبيب العالمي عائلة حورية فرغلي، بأن الفنانة المصرية ستجري 3 عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة فجراً بتوقيت مصر، وهي عبارة عن بناء الجسد العظمي، ثم ستجري العملية الثانية بعد 20 يوما من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها.

وأضاف أن "العملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية فرغلي لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً"، مؤكدا أن وضع حورية فرغلي على أجهزة الأكسجين حالياً لمدة 48 ساعة، من أجل أن يمتلئ الدم في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن من إجراء العملية الأولى بوجود كمية كبيرة من الأكسجين في الدم.

وسافرت حورية فرغلي، فجر الأحد الماضي، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها، بعدما أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، يوم السبت، وتصدرت محرك البحث "غوغل"، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.

وقالت وسائل إعلام مصرية: "من المنتظر أن تدخل غرفة العمليات في جراحة ستستمر 9 ساعات كاملة، يتم فيها الحصول على قطعة عظام من قفصها الصدري لترميم أنفها الذي تحطم بعد السقوط من أعلى حصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية".