أحمد زاهر يخرج عن صمته ويرد على منتقدي شغل بناته بالتمثيل... فيديو

رد الفنان المصري، أحمد زاهر، مساء أمس الثلاثاء، على منتقدي شغل بناته بالتمثيل، مؤكدا أنه لم يتوسط لهم.

وقال زاهر، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "ON": "أصررت على إبعاد ملك وليلى عن التمثيل لفترة 8 سنوات حتى لا أكرر خطأ بعض نجوم الأطفال الذين شاهدهم الجمهور في كل مراحل حياتهم فمل منهم، فالجمهور عندما يشاهد الممثل في كافة المراحل يظل يراه طفلا ويحاسبه بعنف".

وأضاف أنه "لم يسع أبدًا حتى تنال بناته أي دور"، مؤكدا أنه فقط يشجعهم ولا يتوسط لهم، ويختار دورهما مع زوجته". وقال إن بناته الأربع يشبهونه ويحبهم بنفس المقدار، وأكثرهم شبها له هي ليلى في طريقتها وتوجهها وعدم حبها لأن يتجاوز معها أي شخص، فتستطيع إيقافه عند حده بعكس ملك التي قد تخجل.

ورد أحمد زاهر على الناقد طارق الشناوي، الذي قال لزاهر كيف توافق أن يقدم دور شر ويرفض أن تقدم ابنته مشهد به قبلة، قائلا: إن "القضيتين عكس بعض تماما فأنا أقدم الشر للمشاهد كرسالة حتى يتجنبوه، ومش لازم أطلع أبوس وأحضن عشان أبقى ممثل، ولا ألوم على أي زميل قدم هذه المشاهد".