ما علاقة عادل إمام بسرقة 6 كغ ذهب في مصر؟

شهدت مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية في مصر، حالة سطو على محل ذهب من قبل لصوص، حيث قاموا بسرقة محل الذهب عن طريق ثقب السقف من شقة تقع فوق المحل.

وأفادت وسائل إعلام مصرية ، بأنه "بنفس سيناريو فيلم "لصوص لكن ظرفاء" الذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد مظهر، والفنان عادل إمام بداية السبعينيات، قام لصوص في مصر بسرقة مصاغ من محل ذهب بثقب السقف من شقة أعلى المحل في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بسرقة مشغولات ذهبية بلغت 6 كيلو غرامات من محل ذهب يعود لتاجر يدعى يوسف الأزهري، وبمعاينة المحل تبين أن اللصوص قاموا بعملية السطو من خلال فتحة بسقف الشقة التي تعلوه.

وكشفت التحريات بعد معاينة الشرطة، أن اللصوص اقتحموا الشقة العلوية التي غاب عنها أصحابها لسفرهم، وقاموا بثقب فتحة في أرضيتها، حيث تسلقوا منها عبر الحبال إلى الأسفل، مستغلين إغلاقه للإجازة وسرقوا كميات كبيرة من الذهب.

وقررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق لكشف ملابسات الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والشوارع المحيطة، والاستماع لأقوال الجيران، وفحص المسجلين، والمشتبه بهم في دائرة القسم، والعاملين بالمحل، والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.