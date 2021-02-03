ببصمة الوجه... مستخدمو آيفون يمكنهم أخيرا فتح هواتفهم دون إزالة الكمامة

يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة في استخدام بصمة الوجه لفتح هواتفهم الذكية، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفرض ارتداء الكمامة في كثير من دول العالم.

وبحسب شبكة "CNN"، قد دفعت هذه التطورات شركة آبل إلى العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة.

وذكرت أن "التحديث القادم iOS 14.5 سيسمح للمستخدمين الذين يرتدون القناع بفتح أجهزة آيفون باستخدام ساعة آبل الذكية".

وأضافت أنه "على الرغم أن هذا سيسهل على من يملكون ساعة آبل الذكية فتح أجهزتهم بهذه الطريقة، ولكن سيبقى من لا يملكون الساعة يعانون من المشكلة ذاتها".

وأوضحت أن "التحديث الجديد من أبل يشترط أن تكون الساعة الذكية قريبة من الهاتف عند الرغبة في فتحته، إذ سيتم فتح الهاتف على الفور من خلال تحديد المالك بسبب وجود ساعة آبل الخاصة به في المكان نفسه".

يشار إلى أن الميزة متوفرة أصلا في أجهزة الحواسيب العادية التي تنتجها آبل، وأصبح استخدامها الآن أكثر إلحاحا مع انتشار فيروس كورونا، الذي فرض على ملايين الناس في العالم ارتداء الكمامة لساعات طويلة.

وتعكف شركة آبل حاليا على تجريب إصدار iOS 14.5 في صفوف المطورين، الذين اكتشفوا إمكانية استخدام الميزة الجديدة، للتسهيل على المستخدمين فتح هواتفهم.

وأكدت شركة آبل أنه ولأسباب أمنية، سيعمل التحديث فقط لإلغاء قفل الهاتف، في حين سيظل المستخدمون بحاجة إلى كتابة رمز مرور لإجراء المعاملات المالية من خلال Apple Pay أو App Store أو iTunes في حالة ارتداء الكمامة.