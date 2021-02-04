حفيد أم كلثوم يكشف أسرارا عن كوكب الشرق ويفجر مفاجأة عن اسمها الحقيقي

فجّر خالد سمير خالد حفيد كوكب الشرق أم كلثوم، مفاجأة مدوية عن تاريخ ميلاد واسم أسطورة الغناء العربي الحقيقي، كاشفا أسرارا جديدة تذاع لأول مرة عنها، وذلك في الذكرى 46 لرحيلها.

وقال خالد، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "في البداية عاوز أبين مين هما أحفاد السيدة أم كلثوم، وهم أولاد شقيقها خالد وأنا منهم، وأحفاد آخرين أولاد شقيقتها، وأولادهم جميعا هم أحفادها والآخرين أقاربها وليسوا أحفادها كما يدعون".

وكشف أن الاسم الحقيقي لكوكب الشرق هو "أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجي"، وليس "فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي"، وهو الاسم الموجود في شهادة الميلاد وإعلان الوراثة والعزبة ملكها، واسمها عزبة أم كلثوم ووالدها إبراهيم سيد البلتاجي.

كما فجر مفاجأة أخرى بشأن ميلاد أم كلثوم، حيث ذكر أن الجميع يذكر أن تاريخ ميلادها أواخر ديسمبر/كانون الأول 1898، وهو خاطئ تماما حيث أن التاريخ الحقيقي للميلاد 4 مايو/أيار 1904، وتوفيت عن عمر 71 عاما وليس 76 عاما كما يقول المؤرخون.

وأوضح حفيد أم كلثوم، أنها توفيت فى 3 فبراير/شباط عام 1975، وتم تقديم لمحكمة عابدين طلب بعد الوفاة بأسبوع من عمته لإصدار إعلان الوراثة، وإرثها الشرعي انحسر في زوجها الدكتور حسن الحفناوي وحصل على النصف شرعا، والنصف الباقي حصلت عليه شقيقة السيدة أم كلثوم.