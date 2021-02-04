جورجينا تفاجئ رونالدو بفيديو عن نجله أثناء مباراة يوفنتوس وإنتر

نشرت جورجينا، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستغرام"، فيديو طريفا لنجل مهاجم يوفنتوس.

واحتفل جونيور، بطريقة طريفة ومثيرة بهدف والده في شباك إنتر ميلان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا. وظهر جونيور في مقطع الفيديو، وهو يشاهد المباراة عبر التلفاز، وعندما سجل رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس (1-1)، قفز من الأريكة.

Grande vittoria di squadra! Abbiamo bisogno di questo spirito #finoallafine 🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/lNyV5hGE2n — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 2, 2021

وسجل رونالدو هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و35، ليمنح يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر بنتيجة 2-1، قبل مواجهة الفريقين إيابا يوم الثلاثاء المقبل.