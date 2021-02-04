كلاب روبوتية تشحن نفسها وترقص وتتعلم "نط الحبل"... فيديو

يشهد العالم تطورا كبيرا في مجال الروبوتات بأنواعها، ومنها الروبوت الكلب، الذي أصبح قادرا على شحن نفسه والمشاركة في مجموعة من المهام المتنوعة.

ونشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها روبوتات على شكل كلاب تشمل أنشطة متنوعة يقوم بها الإنسان خلال حياته اليومية.

وتمتلك تلك الكلاب قدرا كبيرا من المرونة التي تسمح لها بالتقاط أشياء من الأرض والمشاركة في عمليات إنقاذ من في الغابات، وزراعة الأشجار ورفع المخلفات من الطرق.

"Spot" the robot dog can now pick things up, open doors, charge itself ... and dance pic.twitter.com/OvGSvzfYhX — SCMP News (@SCMPNews) February 4, 2021

كما يظهر في الفيديو مجموعة من الكلاب الروبوتية ترقص بمرونة كبيرة، إضافة إلى تدريبات أخرى تشمل لعبة نط الحبل التي يقوم بها كلب بينما يمسك طرفي الحبل كلاب روبوتية أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الروبوتات وصلت إلى درجة من الدقة تمكنها من البحث عن مصادر الكهرباء وشحن نفسها أو فصل الكهرباء عن المكان أو حتى إغلاق محابس المياه أو فتحها عند الحاجة.