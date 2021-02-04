نزار الفارس يرد على رانيا يوسف ويفاجئها بفيديو لم تتوقعه بعد رفع دعوى قضائية ضده

فتح الإعلامي العراقي، نزار الفارس، النار على الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعد قرار الأخير برفع دعوى قضائية عليه، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت الفترة الأخيرة منذ عرض الحلقة التي جمعتهما وتخللها بعض التصريحات الجريئة.

وكشف نزار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن بعض التفاصيل الخاصة بالحلقة، فضلا عن نشره فيديو لهما وهي تؤكد على سعادتها باللقاء وأنها ترغب في زيارة العراق وأن يستضيفها الإعلامي العراقي في تلك الزيارة.

وقال: "هناك كثير من التفاصيل التي يتم الكشف عنها في أقرب لقاء تلفزيوني لي وسيكون بالصوت والصورة ويؤكد موافقة رانيا يوسف على جميع الأسئلة قبل تصوير اللقاء وتسجيله، كما أن هناك بعض الرسائل التي دارت بيننا تؤكد فيها عدم ندمها على إجراء حوار معي".

وأضاف الإعلامي العراقي: "إنني قمت بدوري كإعلامي بطرح بعض الأسئلة عليها وكانت إجاباتها مثيرة فهل هذا يعد لوما علي كمذيع أتصور أن إذا لم يعجبها السؤال كان بإمكانها حذفه قبل الحلقة أو عدم الرد عليه أثناء الحلقة".

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ونشر نزار فارس، فيديو آخر من الحلقة التي تمت إذاعتها ومنشورة حاليا عبر اليوتيوب وتحديدا الجزء الأخير من البرنامج الذي تؤكد فيه رانيا يوسف استمتاعها باللقاء وتمنيها أن تزور العراق قريبا من خلال دعوة تقديم لها من قبل نزار.

وعلق على الفيديو: "رانيا يوسف آخر اللقاء كانت سعيدة وطلبت مني أعزمها على بغداد وبعد اللقاء أكثر من مرة طلبت مني أعزمها وراضية جدا مني ومن البرنامج إذا ما راضية مني ليش أدور عزومة بس لأن يوم ٢١ بالشهر عليها محكمة بمصر حبت تشتكي عليه وتخلص روحها عمومًا القضاء يكون بيني وبينها".

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وكان طارق العوضي، محامى الفنانة رانيا يوسف، أصدر بيانا إعلاميا منسوبا لها تتهم فيه المذيع العراقي نزار الفارس بعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق، كما قالت رانيا إنه غير فحوى حديثها وتعمد إظهار لقطات مجمعة من الحوار تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، مؤكدة تقديم شكوى رسمية ضده للسفير العراقي في القاهرة.