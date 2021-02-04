"ميشال عون لا يمثلني"... هجوم قوي من إليسا على الرئيس اللبناني

أبدت الفنانة اللبنانية إليسا، مرة جديدة، اليوم الخميس، رأيها الصريح برئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعلنت إليسا أنه لا يمثلها، وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "مبارح اليوم وبكرا ميشال عون لا يمثلني".

​وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن مقتل الناشط السياسي اللبناني، لقمان سليم، على الأتوستراد السريع عند بلدة العدوسية جنوبي لبنان. وذكرت وكالة "ليبانون فايلز" اللبنانية أن القوى الأمنية عثرت على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته وفتحت تحقيقا في القضية.

ويأتي هذه الحادث بعد ساعات على اختفاء سليم عقب زيارته في بلدة نيحا جنوبي لبنان مع شخص آخر، بحسب ما أعلنت شقيقته رشا الأمير، وكان سليم مناهضا لسياسات "حزب الله" اللبناني وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية ويقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان.