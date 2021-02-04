رجل صيني يفاجئ الأطباء بعد تحول جلده إلى اللون الأصفر... صور

نقل مريض إلى مستشفى في مقاطعة جيانغسو الصينية، بعد تحول جلده إلى اللون الأصفر، وكأن تم صبغه بالطلاء.

وتفاجأ الأطباء عند دخول الرجل البالغ من العمر 60 عاما، لندرة الحالة وبعد الفحص تبين أن الرجل كان مريضا باليرقان.

لكن اليرقان نفسه لم يكن هو المشكلة، حيث اكتشف الأطباء وجود ورمين، أحدهما في البنكرياس وكان كبيرا جدا لدرجة أنه سد القنوات الصفراوية. وعادة ما تتسب هذه الحالة باصفرار الجلد وحتى بياض العينين.

ويعود السبب بحسب الأطباء إلى إدمان الرجل على احتساء الكحول لمدة نصف حياته تقريبا، بالإضافة إلى تدخين التبغ بشراهة.

وأدخل الرجل على الفور إلى غرفة العمليات وتمت إزالة الأورام بنجاح، واستعاد لون جلده الطبيعي. وفقا لموقع "Lad Bible".

ونصح الأطباء الرجل نسيان شغفه الشديد بالتبغ والكحول، وتغيير نمط حياته وإلا فرص بقائه على قيد الحياة ستكون ضئيلة.

Shocking pictures show chain smoker’s entire skin has turned bright YELLOW after chuffing every day for thirty years https://t.co/24Q5QHU4CA — Newsdaily (@Newsdailyng1) February 1, 2021

يذكر أن اليرقان مرض ناجم عن تكون كمية زائدة من صبغة لونها مائل إلى الصفرة في الدم تسمى بيليروبين، يؤدي إلى تراكمها تحت الجلد وفي العين مما ينتج عنه اصفرار لون الجلد والعينين.