لأول مرة... يوسف حرب يكشف سبب طلاقه من نجوى كرم... فيديو

كشف المنتج السوري يوسف حرب، لأول مرة، سبب انفصاله عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعد فترة زواج لم تتجاوز عامين.

وفتح حرب في لقاء مع برنامح "أي تي بالعربي"، قلبه متحدثا بصراحة عن تلك الأسباب التي لخصها بالقول إن الزواج من فنانة "أمر صعب".

وقال المنتج السوري إن طلاقه من نجوى كرم جاء بسبب غيرته الشديدة كرجل، حيث لم يتمكن من تحمل أضواء الشهرة التي يفرضها هذا المجال على الفنان أو الفنانة، على حد قوله.

وأضاف: "انفصالنا سببه أنه جاء في وقت لم أكن أنا على قدر هذه العلاقة، وفي وقت مر علينا لم تستطع نجوى الحفاظ عليّ، ولم أستطع أنا الحفاظ عليها، ولا أريد أن ألومها، خاصة وأن الزواج من فنانة أمر صعب".

وقال حرب إنه لم يستطع تحمل الأضواء والشهرة المرتبطة بنجوى، موضحا "أنا شخص غيور جدا، هي أيضا كانت تغار علي كثيرا ورغم قرار انفصالنا، فإنني ما زلت أحبها واحترمها، وهي كذلك، فهي لم تذكرني بسوء، ولا أنا أذكرها بسوء".

ويوسف حرب كان متزوجا ولديه طفلان،عندما تزوج من نجوى كرم عام 2000، وهي العلاقة التي لم تصمد سوى عامين، انفصلا بعدها.

في سياق مختلف، كشف يوسف حرب عن مساعدته بعض الفنانين والفنانات في الحصول على الجنسية الكندية قائلا:"ساعدتهم، عرفتهم على المحامية، وأرشدتهم إلى أين يمكن أن يضعوا أولادهم، منهم من وضعوا أولادهم في المدارس، ومنهم من عاشوا فترة طويلة هناك".

وأوضح أن الفنانين الذين حصلوا على الجنسية "كاظم الساهر، نجوى كرم، نوال الزغبي، راغب علامة، وزوجة وأولاد عاصي الحلاني".

وأكد حرب أن الجنسية الكندية كانت متاحة وجاهزة للفنان عمرو دياب، لكنه لم يذهب للحصول عليها، وكان عليه فقط أن يقيم في كندا ويدفع الضرائب، وكانت متاحة أيضا للفنانة شيرين عبد الوهاب.