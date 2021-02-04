نقيب الممثلين في مصر يكشف تفاصيل حالة الفنان يوسف شعبان بعد أنباء عن تدهورها

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن التدهور الشديد في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.

ونفى أشرف زكي، في تصريحات مع وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، صحة ما تردد حول التدهور الشديد في حالة الفنان يوسف شعبان. وقال: "يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تماما"، معربا عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف زكي تقدم، في أغسطس/ آب الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجي شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذي خاطبه في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "‏فيس بوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجي شائعات وفاة الفنانين.‏

ومن المقرر أن يعود الفنان، يوسف شعبان، للمشاركة في الأعمال الفنية بعد غياب استمر 5 سنوات. وقال يوسف شعبان، في تصريحات خاصة مع موقع "في الفن"، إنه "توصل لاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج للمشاركة في مسلسل جديد في مرحلة الكتابة"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن تكون عودته إلى الاستوديوهات خلال الشهور المقبلة، ليتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان".

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، انتصار، أحمد عبد الوارث، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.