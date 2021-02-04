هذا ما قالته سمية الخشاب عن رد محمد رمضان عليها... فيديو

قالت الفنانة سمية الخشاب إن رد الفنان محمد رمضان عليها رد شيك وغير مقصود، مؤكدة أنه لا خلاف بينها وبينه.

وبحسب فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت الخشاب:

رد الفنان محمد رمضان على تعليقي عبر حسابه على "إنستغرام"، رد شيك وغير مقصود، ولا يوجد أي خلافات بيننا مثلما أشيع، والفشلة يلاحقون الناجحين بالشائعات.

تصريحات الخشاب جاءت خلال تسجيل صوتي لبرنامج إي تي بالعربي، تحدثت فيه عن دورها في مسلسل "موسى" الذي أكدت أنه لا يبدأ في الحلقات الأولى، ولكنه يبدأ في الجزء الثاني من الحلقات، وهذا هو سر تعليق رمضان، مشيرة إلى أنها بدأت التصوير خلال الأيام القليلة الماضية.

ومسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وفريدة سيف النصر.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد رصدت سلسلة تعليقات بين النجم المصري محمد رمضان والنجمة سمية الخشاب على صورة نشرها النجم المصري على حسابه في "إنستغرام"، توضح حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف كبير بينهما.

ونشر محمد رمضان صورة جمعته مع الطفل الذي جسد دوره في كليب "مصباح علاء الدين"، حيث علقت النجمة المصرية سمية الخشاب على الصورة بعدة وجوه مبتسمه "سمايلات".

بدوره رد رمضان على تليق سمية الخشاب وكتب: "موسة مشتاقلك" (الطفل الذي مثل دور طفولة محمد رمضان)، وردت الخشاب على التعليق بتعليق آخر وكتبت "مسافة السكة...الطريق".

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وطرح الفنان محمد رمضان، قبل أيام، كليب جديد له بعنوان "مصباح علاء الدين"، وظهر خلاله طفل قدّم شخصية الفنان المصري في مرحلة الطفولة، يُدعى منذر مهران.