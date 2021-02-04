دبلوماسية بريطانية تنشر صورة العالم "مقلوبا"

نشرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، الصورة وعلقت عليها: "العالم... لم يعد كما كنا نعرفه".
وتابعت: "في الصورة منحوتة تمثل العالم مقلوبا… هي موجودة في لندن الآن، وهي تعبر عن حال العالم اليوم".
العالم .. لم يعد كما كنا نعرفه!— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) February 4, 2021
في الصورة منحوتة تمثل العالم مقلوباً ..هي موجودة في #لندن الآن وهي تعبر عن حال العالم اليوم..في يدنا أن نجعل عالمنا 🌍 أفضل مما هو عليه الآن عبر تكاتفنا وتضامننا مع بعض في وجه #جائحة_كوفيد والتحديات التي نواجهها بسببها.. #صباح_Iلخير #صباحيات_روزي pic.twitter.com/1kGLTV67zy
وأضافت: "في يدنا أن نجعل عالمنا (Earth globe europe-africa) أفضل مما هو عليه الآن عبر تكاتفنا وتضامننا معا في وجه جائحة كورونا والتحديات التي نواجهها بسببها".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 103 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.
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