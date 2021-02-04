ديما قندلفت تصدم الفنان المصري حسن الرداد بـ"الطاووس"... فيديو

جسدت الفنانة السورية، ديما قندلفت، شخصية الطاووس في البرنامج الترفيهي "إنت مين"، بحلقته التاسعة، مساء أمس الأربعاء.

ونجح مقدمو البرنامج، الفنانون، قصي خولي، ومهند الحمدي، وسيرين عبد النور، في اكتشافها قبل الإعلان عنها، ما وضع المحقق الرابع حسن الرداد في صدمة.

وتحدث حسن الرداد عن سبب عدم اختياره لاسم ديما قندلفت لشخصية الطاووس كما فعل أصدقاؤه الثلاثة محققو البرنامج، موضحاً أنه اتصل بديمة بعد انتهاء الحلقة الماضية وظل يراوغها حتى تكشف عن دورها في البرنامج، إلا أنها خدعته بانشغالها في التصوير.