شركة بريطانية تحول خراطيم المطافئ إلى مشغولات جلدية قيمة... فيديو

تواصل العديد من الشركات حول العالم جهودها لحماية البيئة من المخلفات بطرقة مختلفة، فبينما يطور بعضها مواد جديدة لصناعة منتجات صديقة للبيئة، تعمل شركات أخرى على الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها مرة أخرى.

تمكنت شركة بريطانية من تحويل نحو 200 طن من خراطيم المطافِئ التالفة إلى مشغولات جلدية قيمة، بحسب موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي، الذي نشر مقطع فيديو يرصد خطوات عمل تلك المشغولات الجلدية القيمة من مواد كان من المقرر إلقاؤها في مقالب القمامة.

This company saves old fire hoses from landfill by turning them into fashion accessories pic.twitter.com/98PwAzhqHM — Tech Insider (@techinsider) February 4, 2021

ويقول الموقع، إن الشركة التي قامت بهذه المبادرة تحمل اسم "إلفيز آند كريسي"، مشيرا إلى أنها تقوم بجمع خراطيم المطافِئ التالفة وتحويلها إلى منتجات ذات جودة عالية بعد خضوعها للعديد من مراحل التجهيز.

ويقول موقع الشركة إن تلك المبادرة بدأت منذ عام 2005 عندما علموا أن هناك كميات كبيرة من خراطيم المطافِئ التي يتم نقلها إلى مقالب القمامة، مشيرا إلى أن جهود مؤسسي الشركة حمت البيئة من المخلفات الجلدية التي كان يتم التخلص منها باستمرار، كما أنها تمكنت من إنتاج نحو 120 طنا من المشغولات الجلدية القيمة التي تم بيعها باسم الشركة.