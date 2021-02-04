إيجارها الشهري 1650 دولار... "أسوأ شقة في نيويورك" مقطع فيديو  يثير تفاعلا واسعا

أثار مقطع فيديو يعرض ما قال إنها أسوأ شقة في نيويورك وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل كبيرة، حيث شاهده ما لا يقل عن 21 مليونا.

وطبقا للمقطع فإن "أسوأ شقة" في نيويورك، هي عبارة عن غرفة صغيرة مطروحة للإيجار بمبلغ 1650 دولارا شهريا.

وفي الفيدو يظهر أن الشقة لا تضم إلا بعض الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى انها لا يوجد بها مرحاض "حمام"، وإنما يتعين على المستأجر أن يستخدم حماا مشتركا للبناية.

وقد رفض الوكيل العقاري، بحسب اتصال مع وكالة فرانس برس، الكشف عن العنوان المحدد للشقة في حي غرينتش فيلدج، ولا اسم صاحبها.

وقد حصد التسجيل المصور، الذي يحمل عنوان "أسوأ شقة في نيويورك"، عبر حساب "نيويورك سيتي ريالتور" على "تيك توك"، أكثر من 2,6 مليون علامة إعجاب وعشرات آلاف التعليقات الساخرة بأكثريتها من حجم الشقة ووضعها.

يشار إلى أن متوسط إيجار الشقق في مانهاتن في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان قد وصل إلى 3790 دولارا في الشهر، وفق موقع "رنت كافيه"، لمساحة تبلغ في المعدل 65 مترا مربعا، فيما لا تتعدى مساحة الشقة المصورة في الفيديو عشرة أمتار.

وأشار الوكيل العقاري، الذي نشر الفيديو كامرون نولتون، إلى أن الشقة الخالية من السكان، ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أي منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.

وأكد نولتون أن غرينتش فيلدج "من أكثر الأحياء المرغوبة في العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجار" الغرفة، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجما مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية في غرينتش فيلدج.