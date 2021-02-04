حسم الجدل بشأن وفاة حورية فرغلي إثر "العملية الخطيرة"

خرجت نقابة الممثلين المصريين، لحسم الجدل المثار حول وفاة الفنانة المصرية حورية فرغلي، وذلك بعد إعلان سفرها إلى الولايات المتحدة من أجل الخضوع لعملية تجميل خطيرة في أنفها.

نفت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي في النقابة، أمس الأربعاء، ما يتردد عن وفاة حورية فرغلي، مؤكدة أن ما يتردد بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "شائعات لا أساس لها من الصحة"، بحسب تصريحاتها لموقع "مصراوي".

ودعت عنبر الجمهور للدعاء للممثلة المصرية بالشفاء العاجل، والعودة إلى بلدها بسلام.

وتستعد حورية فرغلي، اليوم الخميس، لإجراء عملية جراحية داخل أحد مستشفيات ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل برنامح "إي تي بالعربي"، عن مصادر مقربة من حورية فرغلي، قولها إن الأخيرة "دخلت المستشفى أول أمس الثلاثاء حيث تقضي وقتها داخل غرفة عادية"، مشيرة إلى أن العديد من المواقع تداولت أخبار تفيد بأن حورية فرغلي قد خضعت لعملية جراحية بعد وصولها إلى واشنطن.

ونقلت المصادر إجراء العملية، مؤكدة أن ما حدث يوم الثلاثاء كانت ترتيبات وتحضيرات للعملية الجراحية التي ستجريها اليوم الخميس والتي ستكون على مرحلتين، الأولى اليوم، والثانية بعد 20 يوما.

وأضافت أن حورية فرغلي في الوقت الحالي على جهاز أكسجين تمهيدًا للعملية التي تصل مدتها ما يقارب الـ9 ساعات، ويتواجد معها في العملية أطباء متخصصين في جراحة الأنف وآخرين في جراحة الصدر بسبب العظمة التي سيقوم الأطباء ببردها على شكل أنفها.

وسافرت حورية فرغلي، فجر الأحد الماضي، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها، بعدما أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، يوم السبت، وتصدرت محرك البحث "غوغل"، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.