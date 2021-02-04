"قد تصبح حقيقة"... هنا الزاهد تزف مفاجأة إلى جمهورها... فيديو

زفت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، مفاجأة لجمهورها بعد الشائعة التي انتشرت عنها خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن "دعابة" حملها من زوجها الفنان المصري، أحمد فهمي، قد تصبح حقيقة، وأنها بصدد التفكير في إنجاب أطفال، بحسب تصريحاتها لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

ونوهت الزاهد أنها لن تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الانتهاء من ارتباطاتها الفنية، وفي مقدمتها فيلم "في عز الظهر" الذي يشاركها بطولته الممثل المصري، مينا مسعود، بطل النسخة الحية من فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية، وكذلك مسلسل "النمر" من بطولة محمد إمام، والذي سينافس في موسم دراما رمضان العام الحالي.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الفترة الماضية صورة لهنا الزاهد وهي ببطن منتفخة، من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وزعموا أنها حامل، ولكن تبين أن ظهورها مجرد دعابة.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/ أيلول 2019.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.