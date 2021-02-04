محمد هنيدي: اوع الزومبي وللي بيخاف يروح

أعلن الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي عن فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ناشرا "البوستر" (إعلانٍ ترويجي) الذي يجمعه مع أبطال العمل.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" "بوستر" فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، معلناً قرب إطلاقه في دور السينما.

الإنس والنمس .. قريبا

مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا اجلال ماهر وشريف الدسوقي

تأليف: كريم حسن بشير

اخراج شريف عرفه pic.twitter.com/F6v0vrXi9S — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 3, 2021

يشار إلى أن الفيلم من تأليف كريم حسين بشير، وإخراج شريف عرفة، ويؤدي فيه هنيدي دور "موظف بسيط، يعاني المتاعب بسبب مهنة والده، ويعيش في قصة حب تواجه تحدياتٍ طريفة".

وبجانب محمد هنيدي ظهر في "البوستر" أبطال العمل، منّة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وشريف الدسوقي، ودنيا إجلال ماهر، وسليمان عيد، وممثلون آخرون.

وتدور أحداث "الإنس والنمس"، التي يفترض أن تكون مرعبة، في إطار كوميدي، بحسب ما بدا في إعلانٍ ترويجي للفيلم، نشره هنيدي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ورصد مواجهةً بينه وبين "زومبي".

جدير بالذكر أن الممثل المصري محمد هنيدي احتفل بعيد ميلاده الـ56، في الأوّل من فبراير/ شباط الجاري.